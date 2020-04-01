Уфа, , 09:58 — REGNUM Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова призвала жителей оставаться дома, чтобы остановить распространение нового коронавируса. Соответствующее обращение 31 марта она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Каринэ Хабирова попросила граждан соблюдать правила гигиены и оставаться дома. Она отметила, что сейчас то время, когда объединяются все граждане, чтобы остановить пандемию. При этом каждый уже может быть носителем вируса, поэтому нужно подумать о других людях.

«Не оставляйте возможности вирусу распространиться дальше! Надевайте маски!», — написала Каринэ.

Кроме этого, она призвала следить за новейшей и достоверной информацией и выполнять рекомендации специалистов.

«Самое время подарить близким любовь и заботу!», — в заключении сообщил супруга главы Башкирии.

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