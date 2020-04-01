Москва, , 10:01 — REGNUM Гражданам следует сократить просмотр или прослушивание репортажей о распространении коронавируса, если они вызывают тревогу. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных 1 апреля на сайте ведомства.

Информацию о коронавирусе необходимо получать, чтобы лучше определить риски и принять разумные меры предосторожности. Следить нужно за проверенными источниками сведений, отметили эксперты.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали граждан справляться с возможным стрессом, соблюдая правильный режим дня и питания и занимаясь физкультурой. Также могут помочь доверительные беседы с друзьями и родственниками.

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