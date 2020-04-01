Стокгольм, , 09:56 — REGNUM По состоянию на 31 марта в Швеции число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 4 435 человек. 180 человек умерло. Растет число пациентов, которые находятся под постоянным наблюдением медиков в отделениях интенсивной терапии. Об этом 31 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Наиболее всего от коронавируса пострадала столица Швеции. Число инфицированных в Стокгольме составило 1 979 человек. Более половины смертей также приходится на Стокгольм — 103.

Сообщается, что за прошедшие сутки в отделения интенсивной терапии поступили 47 новых пациентов, у которых болезнь протекает наиболее остро. Общая цифра по всем регионам Швеции составила 358 человек. Средний возраст зараженных в реанимации — 62 года.

Сообщается, что 25,4% из них имеют проблемы с сердечнососудистой системой, 24,0% страдают от диабета, у 34,4% ранее наблюдалось повышенное кровяное давление. Большая часть из пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, являются мужчинами — 282 человека.