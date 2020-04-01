Старый Оскол, Белгородская область, , 09:52 — REGNUM Двух граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию выявили в городе Старый Оскол Белгородской области. Результаты их тестов направлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения.

По данным 9 канала Старого Оскола, одна из возможных носителей вируса находится в инфекционном отделении Старооскольской окружной больницы Луки Крымского. Первые два теста на COVID-19 у неё показывали отрицательный результат, третий дал положительную реакцию. Молодая женщина до госпитализации вела активный образ жизни.

Официально в регионе на 31 марта зарегистрировано четыре заболевших коронавирусной инфекцией, все они мужчины. Двое госпитализированы, двое на самоизоляции.