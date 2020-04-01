Южно-Сахалинск, 1 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Пятый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден на Сахалине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Заболевший — гражданин КНР. Однако, как уточнили в региональном правительстве, его анализы находятся сейчас на повторном исследовании, поскольку никаких признаков болезни длительное время у пациента не проявляется.
Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин ввел режим полной самоизоляции, в регион поступают крупные партии масок, антисептиков, на 6 — млн рублей закуплено оборудования, необходимого для лечения COVID-19.