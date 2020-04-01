Ставрополь, , 09:51 — REGNUM Фонд аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пополнят на Ставрополье на фоне ситуации с коронавирусом. В ближайшее время в регион поступит 123 новых аппарата жизнеобеспечения, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в управлении по информполитике краевого правительства.

Средства на закупку 73 новых аппаратов ИВЛ выделены из резервного фонда региона. Кроме того, Ставропольский край направил заявку на приобретение еще 50 аппаратов за счет федеральных средств.

На Ставрополье также определены девять территорий, где в действующих учреждениях проводится перепрофилирование для создания дополнительно более 1,3 тыс. койко-мест. На случай неблагоприятного развития событий предусмотрены также варианты уплотнений койко-мест. Вырастет и количество реанимационных коек для крайне тяжелых больных.

«Основные проблемы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией — это поддержание дыхательных функций. Поэтому в одной из больниц краевого центра проводится разводка, позволяющая одним кислородоподающим аппаратом одновременно обеспечить кислородом более 160 коек», — сказано в сообщении.

Кроме того, на Ставрополье проводится закупка одноразовой посуды для пациентов краевой инфекционной больницы, а также костюмов, масок и средств защиты для врачей. Приняты также меры по созданию необходимого запаса медикаментов.

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