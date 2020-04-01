Москва, , 09:46 — REGNUM Способ уничтожения коронавируса — это не химикаты, это иной принцип действия. Значит, он безопасен для экологии флоры и фауны городов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя разработку специалистов инновационного центра.

«Речь идёт о достаточно простом средстве, которое получает антибактериальные свойства простым способом и стоит дёшево — 100 рублей за 1000 литров.

Если испытания подтвердят это изобретение, то мы получим идеальное средство для дезинфекции улиц, подъездов и квартир без применения специальной защиты и специальной подготовки», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, способ эффективного подавления вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково».

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