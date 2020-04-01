Москва, 1 апреля 2020, 09:46 — REGNUM Способ уничтожения коронавируса — это не химикаты, это иной принцип действия. Значит, он безопасен для экологии флоры и фауны городов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя разработку специалистов инновационного центра.
Как сообщало ИА REGNUM, способ эффективного подавления вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково».
Читайте также: В России разработали способ уничтожения коронавируса