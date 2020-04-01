София, , 09:51 — REGNUM Депутат Болгарии был доставлен в больницу с вызываемым новым коронавирусом заболеванием, заявил спикер парламента Цвета Караянчева на брифинге журналистам.

При этом представитель парламента Болгарии добавила, что все остальные депутаты, а также весь административный персонал должны пройти проверку на коронавирус 1 апреля. Кроме того, тестирование пройдут также все лица, которые контактировали с заболевшим депутатом.

«По итогам тестирования и по согласованию с Национальным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса будут приняты дальнейшие решения о работе парламента», — добавила Караянчева.

В среду, 1 апреля, в Болгарии должно было состояться заседание комиссии по бюджету и финансам. На нем депутаты должны были обсудить предложение правительства о внесение изменений в бюджет в связи с распространением коронавируса. Данное заседание в связи со случившимся было отложено.

Ранее китайское издание South China Morning Post сообщило, что ученые из университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови можно применять для лечения нового коронавируса.

Читайте также: Жителям России поручено держаться в метре друг от друга