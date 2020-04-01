Эр-Рияд, , 09:53 — REGNUM Министр хаджа Саудовской Аравии Мухаммад Салих Бинтен призвал мусульман всего мира отложить паломничество к святым местам, об этом 1 апреля сообщает Al Arabia.

Чиновник подчеркнул, что королевство готово в любое время принимать верующих, но в настоящее время приоритет отдается обеспечению безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Саудовская Аравия в настоящее время оказывает помощь 1 тыс. 200 паломников, которые не могут вернуться в свои страны. Мы также вернули средства тем, кто не смог совершить паломничество», — цитирует издание слова министра.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Саудовской Аравии приостановили проведение молитв во внешних дворах мечетей в Мекке и Медине.