Москва, , 09:47 — REGNUM Московская полиция проводит проверку по факту невыполнения условий поставки медицинских масок на сумму 650 тысяч рублей для частной компании в столице. Об этом 1 апреля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась женщина из Екатеринбурга, которая заказала в интернет-магазине партию медицинских масок на 650 тысяч рублей для частной компании, зарегистрированной в столице. Однако маски так и не были доставлены.

Звонок поступил в ОМВД России по району Арбат.

По данным издания, по факту невыполнения условий поставки продукции назначена проверка.