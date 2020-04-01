Москва, , 09:43 — REGNUM Российские компании — члены Российской ассоциации производителей минеральных удобрений (РАПУ) в условиях пандемии коронавируса предпринимают мер по защите трудовых коллективов и обеспечению непрерывной работы ключевых предприятий отрасли. В состав РАПУ входят 13 ключевых отечественных производителя минеральных удобрений. Совокупно они обеспечивают поставками более 90% всего объема внутреннего рынка минеральных удобрений.

Общая численность работников отрасли превышает 110 тысяч человек. Ключевые отраслевые предприятия как правило носят статус градообразующих и это налагает дополнительные обязательства перед городами и их жителями. В связи с этим предприятия отрасли принимают максимально возможные меры противодействия распространению инфекции. Сохранение работоспособности производств отрасли сегодня крайне необходимо и потом, что они решают первостепенную задачу обеспечения удобрениями российского АПК. Отгрузка удобрений российским потребителям даже в условиях непростой современной ситуации идет в бесперебойном режиме. Объем отгрузки выше показателей первого квартала прошлого года на 38,2% в пересчете на 100% питательных веществ. Но важен еще и аспект промышленной безопасности. Наиболее надежны химические производства в состоянии стабильной работы. Любая остановка и пуск потребует вывода на работу дополнительного персонала, чтобы обеспечить плановое течение этих технологически сложных процедур.

Компании предпринимают масштабные меры, направленные как на поддержание непрерывности производства и графика отгрузок продукции потребителям, так и на купирование распространения коронавируса среди своих сотрудников, членов их семей, работников подрядных организаций и жителей городов присутствия. В компаниях-членах РАПУ отменены командировки сотрудников, совещания переведены в режим видео‑ и телефонных конференций, на КПП организован бесконтактным способом контроль температуры тела всех входящих, проводится дезинфекция помещений с помощью бактерицидных ламп, организована уборка рабочих мест и служебного транспорта с использованием дезинфицирующих веществ, медсанчасти предприятий переведены на усиленный режим работы. Сотрудники компаний в Москве выполняют свои обязанности в соответствии Указом мэра Москвы от 29 марта 2020 г. № 34-УМ.

К примеру на предприятиях Группы «ФосАгро» созданы оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса, деятельность которых управляется центральным штабом ФосАгро под руководством генерального директора компании Андрея Гурьева. Являясь президентом РАПУ Гурьев также является руководителем аналогичного штаба этой ассоциации и сопредседателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, активно участвует в работе Альянса по борьбе с коронавирусом.

На предприятиях ФосАгро созданы специальные производственные регламенты работы при любом сценарии развития эпидемической ситуации. Персонал, функционал которого это позволяет — переведен на удаленный режим работы. Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия: закупаются необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты, такие как кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в гг. Кировск и Апатиты.

ФосАгро также поддержала решения региональных и местных властей Вологодской, Мурманской и Ленинградской областей по оперативному введению жестких карантинных мер в городах присутствия — Череповце, Кировске, Апатитах и Волхове — и надеется на принятие аналогичных мер в г. Балаково Саратовской области.

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