Кызыл, , 09:41 — REGNUM Правоохранители в Туве приступили к обеспечению ранее введённого на территории региона режима полной самоизоляции граждан в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В соответствии с принятым указом, жители обязаны находиться дома. Выходить на улицу разрешено только с определёнными целями, к примеру, поход в магазин за продуктами, вынос мусора или обращение в больницу. При этом им необходимо соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 метров. Также ограничено передвижение по территории республики.

«Гражданам при выходе из дома необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Действия нарушителей, находящихся без уважительной причины вне зоны самоизоляции, будут пресекаться сотрудниками полиции», — отметили в министерстве.

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