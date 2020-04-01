Москва, 1 апреля 2020, 09:38 — REGNUM Разработчики тестируют мобильное приложение для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 апреля сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, передаёт ТАСС.
«Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция, и которые проходят лечение на дому», — сказал он.
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По мнению Лысенко, технология «позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса».
Отмечается, что приложение не планируют использовать в отношении всех москвичей. Им будут пользоваться заражённые, выбравшие пребывание на дому.