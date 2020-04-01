Тбилиси, , 09:38 — REGNUM В Грузии выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболевших стало больше на пять человек, сообщается на сайте Stopcov.ge.

Всего, по данным официального интернет-ресурса, на утро 1 апреля коронавирусная инфекция выявлена у 115 человек. Из них выздоровело 22 пациента. Кроме того, 5 106 человек находятся на карантине, а 294 — в стационаре.

Напомним, по состоянию на вечер 31 марта в Грузии было известно о 110 заболевших COVID-19 и 21 выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Грузии начал действовать режим строгого карантина. Запрещено собираться более, чем по три человека, в том числе членам семьи, прекращена работа общественного транспорта, закрыты многие объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси пообещали выплатить зарплату водителям муниципального транспорта