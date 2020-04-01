Гонконг, Китай, , 09:34 — REGNUM Переливание крови может помочь при лечении пациентов, заразившихся коронавирусом. К такому выводу пришли китайские ученые из университета Гонконга, сообщает 31 марта South China Morning Post.

Ученые провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках. Белок грызунов ACE2 похож на человеческий. Предполагается, что именно через этот белок вирус попадает в организм человека.

Специалисты заражали хомяков коронавирусом. Во время первой недели у грызунов наблюдались тяжелые симптомы, после чего вырабатывались антитела, и животным становилось лучше.

На основе крови переболевших животных ученые делали сыворотку и перелили здоровым хомякам. После заражения вторая группа грызунов гораздо легче перенесла заболевание. Специалисты планируют провести исследования на людях.

Напомним, 28 марта в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) представили препарат для лечения коронавирусной инфекции. Он создан на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».