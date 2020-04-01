Махачкала, , 09:37 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Дагестане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По состоянию на утро 1 апреля в республике 15 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больные находятся под медицинским наблюдением в инфекционных отделениях стационаров. Все лица, контактировавшие с пациентами, изолированы и находятся под наблюдением врачей. Отобран клинический материал для лабораторного обследования на наличие вируса.

Всего за период мониторинга на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане обследовано почти 1,4 тыс. человек. Первично положительный результат на коронавирус получен от 30 человек. На карантине в настоящее время находятся 857 человек.

Читайте также: В Дагестане введен режим полной самоизоляции