Москва, , 09:33 — REGNUM Минимальную дистанцию в один метр должны соблюдать все российские граждане в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном 11 апреля на официальном портале нормативно-правовых актов.

В документе уточняется, что требование соблюдать дистанцию не менее метра действует в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Исключением являются случаи, когда легковые такси перевозят пассажиров и багаж.

В постановлении о дополнительных мерах, призванных не допустить распространение инфекции, указано также, что все вернувшиеся из-за рубежа подлежат обязательной изоляции на 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 31 марта выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались от вызываемого им заболевания 17 человек.

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