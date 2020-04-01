Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому вручили представление городской прокуратуры из-за отсутствия газа в пяти жилых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

С 27 марта 2020 года газа лишились два дома на улице Гурзуфской, еще пара домов на Посадской и дом на Сыромолотова. «Голубое топливо» вернули горожанам только 31 марта после вмешательства прокуратуры.

«Отсутствия газа явилось падение давления при опрессовке», — уточнили в надзорном ведомстве.

Аналогичное представление также внесли главе «Екатеринбурггаза» Валерию Боровикову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газ вернули в жилой дом на Эльмаше через полгода после отключения. Газоснабжение восстановили после того, как была убрана полностью заставленная мусором квартира с неисправной газовой плитой.

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