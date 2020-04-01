Благовещенск, , 09:29 — REGNUM ЗАГС Приамурья, следуя поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, со 2 апреля приостанавливает регистрацию браков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Зарегистрировать брак до 14 апреля возможно будет только при наличие обстоятельств, не позволяющих его перенести на более позднюю дату.

«Мы обзваниваем всех, кто в ближайшие две недели хотел пожениться, и предлагаем им перенести регистрацию на лето. Регистрировать браки сейчас будем только в том случае, если нет возможности их перенести на более поздний срок», — сообщили в пресс-службе.

Также, до окончания вводимых ограничений нельзя будет и расторгнуть семейные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, на бракосочетания в ЗАГСы Приамурья начали пускать только брачующихся, оставляя гостей за пределом помещений.