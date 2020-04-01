Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что водители столичного муниципального транспорта получат зарплату, несмотря на то, что его работа приостановлена из-за карантина, введённого для профилактики распространения коронавируса. Об этом он рассказал 31 марта, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Конечно, они являются нашими сотрудниками и получат полагающееся им жалование», — ответил глава столицы на вопрос журналистов, заплатят ли водителям за время вынужденного простоя.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Грузии начал действовать строгий карантин. Среди ряда ограничительных мер введен запрет на работу общественного транспорта, кроме такси. Планируется, что карантин продлится до 21 апреля.

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