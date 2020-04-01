Рязань, , 09:28 — REGNUM Четвёртый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Рязанской области. Об этом 1 апреля сообщили в региональной оперативной группе.

По данным на 8:30 поступила информация о 1 812 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Всего подтверждённых случаев четыре, все они выявлены у граждан РФ, вернувшихся из туристических поездок из-за рубежа.

«Роспотребнадзор фиксирует и оглашает все подтверждённые случаи заболевания, не учитывая выздоровевших и выписавшихся граждан», — уточнили в опергруппе.

Медицинское наблюдение установлено за 1 234 рязанцами, обследованы и здоровы 578 человек. Один заболевший COVID-19 выздоровел и выписан.