Гиза, , 09:27 — REGNUM Сообщения о единстве граждан Египта в борьбе с распространением коронавируса и солидарности с теми, кто борется с пандемией, проецировались на Великих египетских пирамидах в Гизе вечером в понедельник, 30 марта. Об этом передает ВВС Africa.

В сообщениях на арабском и английском языках говорилось: «Спасибо тем, благодаря кому мы в безопасности», «Оставайтесь дома» и «Оставайтесь в безопасности».

По словам репортеров, в Египте зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса в Африке — в стране от вируса умер 41 человек. Кроме того, Египет занимает второе место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом на континенте — 656, после ЮАР, где число выявленных случаев заражения насчитывается 1326 человек.

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил журналистам в Гизе: «Сектор туризма является одной из наиболее пострадавших отраслей, но наш приоритет — здоровье».

Чтобы ограничить распространение вируса, египетские власти закрыли туристические и религиозные объекты, а также школы и университеты. Также в ночное время был введен комендантский час.