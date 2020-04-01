Махачкала, , 09:24 — REGNUM Закупка 229 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) запланирована в Дагестане на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Из них 171 аппарат будет приобретен за счет средств из резервного фонда правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе минздрава республики.

Восемь новых аппаратов ИВЛ уже поступили в Дагестан и переданы Республиканскому центру инфекционных болезней. В скором времени ожидаются новые поставки. Всего, по данным ведомства, в настоящее время в учреждениях здравоохранения региона имеется 688 аппаратов ИВЛ.

«Дефицита аппаратов ИВЛ на сегодняшний день учреждения здравоохранения Дагестана не испытывают. Однако если в регионе не будут соблюдаться меры карантина, а люди продолжат игнорировать призыв сидеть дома, даже этого оборудования может не хватить», — отметил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Кроме того, в Дагестане ведется закупка 50 кислородных концентраторов, приобретаются также аппараты ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), переносные изоляторы для перевозки инфекционных больных, дезинфекционные мобильные камеры и другое.

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