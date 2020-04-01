Уфа, , 09:22 — REGNUM Прокуратура Башкирии проверяет информацию о массовом сокращении работников автосалонов «Транстехсервис». Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в СМИ было опубликована информация о массовом сокращении работников на данном предприятии.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям руководителей компании по соблюдению трудовых прав граждан.

Прокурор Советского района Уфы объявил руководителю филиала ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства при принятии мер, которые направлены на подталкивание сотрудников к массовому увольнению.

Прокуратура обращает внимание на то, что расторжение трудового договора по инициативе сотрудника допустимо лишь тогда, когда подача соответствующего заявления об увольнении является добровольным желанием гражданина.

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