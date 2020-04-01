Барнаул, , 09:16 — REGNUM Рекомендации о вероятных сроках ослабления самоизоляции из-за коронавируса, озвученные академиком РАН Виктором Малеевым, не имеют обоснований, кроме как рассуждения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

«Во-первых, нет четкости в понимании даже, что такое «больной коронавирусом?». Так, например, в Барнауле взяли анализ у прибывшей из-за рубежей страны и нашли вирус, но тут же отметили, «никакой клинической картины нет». Так какой диагноз? Также нет четкости в определении причин смерти. Да и методики тестирования абсолютно разнообразны.

Хотя Минздрав России пытается все это стандартизировать, но пока вольные журналистские толкования не позволяют дать реальную картину происходящего. Хотя формально есть даже математические модели эпидемий, но они опять же требуют стандартной исходной информации. Но этого пока нет. Поэтому вполне можно допускать любые гипотезы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев, говоря о том, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщил ТАСС, что такое возможно после того, как в течение нескольких дней будет зафиксирована стабилизация количества новых случаев заражения коронавирусом.

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