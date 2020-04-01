Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM В Казахстане умер третий пациент, зараженный коронавирусом, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Третий смертельный случай произошел в Карагандинской области. Первые два случая — в Нур-Султане. Общее число подтвержденных заражений достигло 369, вылечились 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам республики в связи с чрезвычайным положением в стране. Он выдвинул ряд инициатив для помощи гражданам и бизнесу. В частности власти на 10% проиндексируют пенсии и пособия.

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