Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве от коронавирусной инфекции лечат в восьми городских стационарах. Об этом 1 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас пациентам с новым заболеванием оказывают помощь в медицинском комплексе в Коммунарке; инфекционных клинических больницах №1 и 2; госпитале на Шаболовке; детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой; НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского; ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова (новый перинатальный корпус); ГКБ № 15 имени О. М. Филатова.

Также в Новой Москве ведётся строительство новой инфекционной больницы на 500 мест.

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