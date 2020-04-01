Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Разработчики Wasteland 3 решили отложить релиз игры из-за сложностей, возникших в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 31 марта они сообщили на официальной странице проекта.

https://twitter.com/Wasteland/status/1245002745037221888

Изначально планировалось, что релиз игры состоится 19 мая 2020 года. Студия inXile Entertaiment решила перенести его на 28 августа 2020-го. Создатели игры написали, что они планируют потратить оставшееся время на изучение отзывов и предложений после этапа бета-тестирования, доработку и «полировку» игры.

Wasteland 3 разрабатывается на движке Unity, игра выйдет на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Она станет продолжением игры Wasteland 2, которая вышла в 2014 году.

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