Рязань, , 09:14 — REGNUM Первого пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из больницы в Рязани, сообщает региональная оперативная группа. Его результаты анализов дважды показали отрицательный результат.

Мужчину выписали 31 марта из больницы им. Н. Семашко. Лечение проходило в условиях стационара под пристальным контролем медиков. После курса лечения у него дважды подтвердились пробы об отсутствии инфекции.

Житель Рязани привёз коронавирус после поездки во Францию. Первый случай заболевания был выявлен 19 марта.