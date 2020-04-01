Ульяновск, 1 апреля 2020, 09:08 — REGNUM В Ульяновской области эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен, но при этом он снижается. Этот «позитивный результат» дало введение ограничений и самоизоляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении ульяновский губернатор Сергей Морозов.
По его словам, за неделю в области заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась на 12%. Эпидпорог по-прежнему превышен: но если две недели назад — на 30%, за последнюю неделю — на 15%. На 19% сократилась заболеваемость гриппом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует режим полной самоизоляции: жителям рекомендуется выходить из дома в магазин, аптеку, для выгула собак или выноса мусора. С 1 апреля жители области, которые продолжают работать, обязаны носить с собой справки и паспорта.