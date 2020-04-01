Ульяновск, , 09:08 — REGNUM В Ульяновской области эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен, но при этом он снижается. Этот «позитивный результат» дало введение ограничений и самоизоляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении ульяновский губернатор Сергей Морозов.

«Введённые меры и самоограничения жителей региона дали позитивный результат. Если на прошлой неделе мы фиксировали значительное превышение эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ, то сегодняшние цифры не могут нас не радовать», — сказал глава региона.

По его словам, за неделю в области заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась на 12%. Эпидпорог по-прежнему превышен: но если две недели назад — на 30%, за последнюю неделю — на 15%. На 19% сократилась заболеваемость гриппом.

«Значительно, на 78%, превышен эпидпорог только у жителей области от 15 лет и старше. И я хочу заметить, что группы подростков продолжают бродить по улицам. Уважаемые родители, обратите на это внимание», — призвал Сергей Морозов, напомнив, что молодёжь может стать разносчиком инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует режим полной самоизоляции: жителям рекомендуется выходить из дома в магазин, аптеку, для выгула собак или выноса мусора. С 1 апреля жители области, которые продолжают работать, обязаны носить с собой справки и паспорта.