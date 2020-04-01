Москва, , 09:07 — REGNUM Температура воздуха в Москве превысит нулевую отметку, однако вечером возможен снег. Об этом 1 апреля сообщает центр «Фобос».

Синоптики отметили падение показаний барометров до 737 мм рт. ст.

«Это скажется влияние атлантического циклона и связанного с ним теплого атмосферного фронта, из-за чего небо постепенно нахмурится и вечером кое-где не исключены незначительные осадки, а температурный фон немного повысится», — пояснили в прогнозе.

В Москве в вечернее время возможен небольшой снег. Температура воздуха днём в столице достигнет 4 градусов тепла, в Подмосковье — 5 градусов. Ветер порывисты до 10 м/с.