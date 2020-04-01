Тюмень, , 09:07 — REGNUM Пожилым тюменцам, находящимся на самоизоляции по SARS-CoV-2, разъяснили, как отличить волонтёра от мошенника. Об этом сообщает штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции.

На сегодня в регионе 200 добровольцев доставляют продукты и лекарства пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Они уже выполнили 280 заявок.

Все волонтёры носят бейджи с указанием федерального номера горячей линии 8−499−397−79−16. Тюменских добровольцев также можно позвать на помощь, набрав номер 8−800−200−34−11. Там назовут номер заявки на доставку. Если вы никуда не звонили и к вам пришёл «волонтёр», значит вам нанёс визит мошенник, пояснила руководитель ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алена Дюрягина.

С получением льготных лекарств в Тюменской области помогают социальные работники, которые приносят препараты в беззаявительном порядке в соответствии с данными поликлинической службы.