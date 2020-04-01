Ташкент, , 09:06 — REGNUM $20 млн узбекистанскому общественному фонду «Милосердие и здоровье» выделил российский миллиардер Алишер Усманов, сообщает 31 марта издание UzReport.

Деньги планируется направить на оснащение современным оборудованием больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области, которая предназначена для размещения больных коронавирусом.

Напомним, 23 марта бизнесмен Алишер Усманов сообщил в интервью журналу Forbes, что входит в группу риска по заражению коронавирусом и самоизолируется на своей исторической родине — в Ташкенте.

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