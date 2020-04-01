Париж, , 09:02 — REGNUM По данным опроса Elabe, 9 из 10 жителей Франции или 93% убеждены, что период самоизоляции будет продлен после 15 апреля 2020 года, передает BFM TV.

Согласно исследованию, беспокойство французов растет в связи с эпидемией коронавируса. Доля обеспокоенных жителей составляет 87%, а доля людей, «очень обеспокоенных», увеличилась на 6 пунктов.

Кроме того, 84% считают себя способными сохранять режим самоизоляции после 15 апреля.

По данным опроса, 31% респондентов считают, что меры самоизоляции будут продлены до 30 апреля, 33% думают, что режим продлят до 15 мая, а 29% считают, что самоизоляция завершится после 15 мая. Только 6% считают, что сдерживание закончится 15 апреля.

В то же время, доверие жителей страны к исполнительной власти продолжает падать, теряя на этой неделе 7 пунктов. Только 41% опрошенных утверждают, что доверяют президенту Эммануэлю Макрону, премьер-министру Эдуару Филиппу и остальному правительству, чтобы эффективно справиться с этим беспрецедентным кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр государственных счетов Франции Джеральд Дарманин принял решение отложить налоговое декларирование в стране на неделю.

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