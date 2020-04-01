Благовещенск, , 09:02 — REGNUM В Амурской области на сегодняшний день новых случаев заражения вирусом COVID-19 не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Как уточнили в областном минздраве, специалисты провели 2 691 исследование биоматериала, взятого у 1 433 человек. Новых случаев не выявлено.

«В пункте постоянного медицинского наблюдения, развернутом на базе амбулатории Благовещенского района, на двухнедельном карантине находятся 13 граждан КНР с видом на жительство. На самоизоляции — 1 420 человек, вернувшихся из-за рубежа», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 52 компании и индивидуальных предпринимателей будут шить защитные маски.