Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Сотрудник Valve Джейк Родкин во время общения с журналистами дал понять, что сейчас разработчики сконцентрировались на работе по созданию редактора уровней для Half-Life: Alyx. Об этом 1 апреля сообщил портал PC Gamer.

«Скоро будет больше информации, но мы над этим работаем» — сказал Родкин, добавив, что сейчас этот проект является для команды приоритетным.

Он также сказал, что пока ничего не может сообщить о дате релиза редактора, поскольку на протяжении последней недели разработчики в основном была занята исправлением ошибок, обнаруженных геймерами в Half-Life: Alyx, и технической поддержкой. Однако он отметил, что вскоре эта информация может появиться.

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