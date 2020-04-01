Анкара, , 08:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Турции объявили о новых 46 случаях смерти от последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщает в заявлении ведомства.

Таким образом, общее число смертей в стране от болезни COVID-19 возросло до 214 человек, число инфицированных — до 13 тыс. 531 человек, увеличившись за последние сутки на 2 тыс. 704 человека, 243 пациента выздоровели.

Напомним, после вспышки коронавируса в Ухане инфекция распространилась по всему миру, число погибших от нее превысило 42 тыс. человек, число зараженных — 859 тыс. человек.

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