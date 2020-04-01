Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Число пациентов в США, умерших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом превысило четыре тысячи по состоянию на утро 1 апреля. Такие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса на сайте, где аккумулируются данные федеральных и местных властей.

Точное количество умерших составляет 4079 человека. Общее число заразившихся коронавирусом в США превышает 189 тысяч человек. Наибольшее количество умерших — 1096 человек — зафиксировано в Нью-Йорке.

По данным университета, за последние сутки в США умерли 865 человек.