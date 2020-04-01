Пекин, , 08:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 36 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

При этом в сообщении сказано, что 35 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирус», прибыли в Китай из-за рубежа. Таким образом, общее число ввозных случаев инфицирования коронавирусом составило 806. Под контролем медиков находится 691 человек.

Жертвами коронавируса в КНР за сутки стали семь человек, 186 человек выздоровели.

«По данным на 24:00 (19:00 мск) 31 марта, общее число заболевших в Китае достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля власти КНР начали включать в статистику по коронавирусной инфекции бессимптомных носителей.

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