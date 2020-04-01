Севастополь, , 08:48 — REGNUM Власти Севастополя запретили гражданам покидать свои дома без особой надобности в целях профилактики по нераспространению коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал врио губернатора Михаил Развожаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города.

«Гражданам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», — сказано в документе.

Севастопольцам разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных, чрезвычайных и надзорных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта власти Севастополя усилили контроль за въездом в город, установив на административной границе специальные пункты пропуска.

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