Тбилиси, , 08:51 — REGNUM В больницу грузинского города Зугдиди 31 марта с приграничной территории Абхазии доставили двух детей, у которых подозревают заражение коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, детей с сильным жаром привезли из Галского района соседней республики. У них взят биологический материал для проведения исследования на заболевание COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что у жительницы Галского района, прибывшей на лечение в Зугдиди, обнаружен коронавирус. После этого в Абхазии власти выяснили маршрут ее передвижения по стране и контакты.

Оказалось, что заболевшая COVID-19 побывала в Москве, а когда вернулась, то почувствовала ухудшение здоровья. Власти республики поместили лиц, с которыми контактировала женщина на карантин, а выезд из Галского района был ограничен.

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