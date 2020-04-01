Пенза, , 09:04 — REGNUM В Пензенской области ушел из жизни 75-летний пациент с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что мужчина имел различные тяжелые, хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и сердечно-сосудистую недостаточность, которая и стала причиной ухода.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным, семье, которые потеряли близкого человека.

«Это наша с вами общая боль», — поддержал губернатор.

Больницы области обеспечены всем необходимым, врачи мужественно борются за жизнь и здоровье пациентов. Но самым главным правилом по-прежнему остается режим самоизоляции, добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом. Причина смерти будет установлена позднее.

Читайте также: В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом