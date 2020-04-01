Лима, 1 апреля 2020, 08:41 — REGNUM Из Перу вывезут граждан России, которые заполнили анкеты на возвращение на Родину. Их вывезут 2 апреля. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Перу.
Вывозной рейс будет осуществляться из Лимы. Самолет доставит российских граждан в аэропорт «Шереметьево».
"Рейс бесплатный. Дополнительная регистрация не требуется», — говорится в сообщении.
При этом до места посадки людей доставят централизованно организованными дипмиссией автобусами.
Ранее стало известно, что возвращающихся из-за рубежа граждан России будут доставлять в аэропорт «Шереметьево».
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