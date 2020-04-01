Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Фанаты Half-Life выложили в сеть видео, в котором они сравнили графику первого Half-Life с Half-Life 2 и Half-Life: Alyx. Ролик был опубликован 31 марта на портале DSOGaming.

Оригинальный Half-Life был создан на «движке» (базовая программа игры) GoldSrc. В основу второй части лёг «движок» Source Engine от Valve. Новая игра Half-Life: Alyx для устройств виртуальной реальности уже создавалась на базе Source 2 Engine.

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники франшизы выпустили первый мод, который позволяет запустить игру на дисплее ПК без VR-устройств.

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