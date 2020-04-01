Пермь, , 08:43 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля начнет действовать режим обязательной самоизоляции. Депутат законодательного собрания региона Александр Григоренко считает решение жестким, но необходимым.

«Жёсткое, но необходимое решение. Одна проблема. Одно из требований к гражданам, которые будут выходить на улицу, — наличие перчаток и масок. Однако в аптеках Перми и края их просто не найти. И в ближайшей перспективе, видимо, не будет», — Григоренко оставил запись на своей странице в соцсети.

Вместе с тем он выразил надежду, что проблема с поставками масок все-таки будет решена в ближайшие дни.

Добавим, что ранее пресс-службе краевой администрации сообщала о наращивании объемов производства средств индивидуальной защиты местными предприятиями. В сутки шьют более 53 тыс. штук масок и спецодежды. Кроме того, в регионе ведется производство защитных очков, химической продукции для дезинфекции, дезинфицирующего оборудования, средств для рук и спиртовых салфеток. Однако средства индивидуальной защиты поступают в первую очередь в медучреждения.

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