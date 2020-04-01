Барнаул, , 08:35 — REGNUM В Алтайском крае, где запасы снега значительно превышают среднегодовую норму, не исключают мощного паводка. А учитывая, что температура воздуха прогревается уже до плюсовых отметок, без принятия превентивных мероприятий не обойтись.

Как сообщает сегодня, 1 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, 31 марта на реке Поперечная в Поспелихинском районе при участии сил и средств воинской части из города Алейска были проведены взрывные работы. Это помогло разрыхлить лёд на затороопасном участке и не допустить скопления ледовых масс на территории порядка трёх тысяч квадратных метров.

Также известно о поступлении в регион по линии МЧС РФ 20 водоналивных дамб. Одна из них силами рабочей группы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова уже успешно установлена в районе Заречье (Бийск).

Ещё одна дамба направлена в райцентр Шипуново для установки у реки Чарыш, в месте возможного разлива.

Вместе с тем, пока паводковая обстановка в крае, по оценкам спасателей, опасений не вызывает, уровень воды в реках — ниже критических отметок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зону возможного подтопления на Алтае могут попасть более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек.

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