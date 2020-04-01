Москва, , 08:30 — REGNUM Пятеро пожилых пациентов с подтверждённым коронавирусом, которые скончались в Москве за последние сутки, имели сопутствующие заболевания. Об этом информирует столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Умершим было от 61 года до 74 лет, у них подтвердили пневмонию, четверо находились на искусственной вентиляции легких. У троих был сахарный диабет, у одной из пациенток — онкологические заболевания. Среди других диагнозов присутствуют кардиосклероз, гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве зарегистрировано 11 смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом нового типа. Всего по состоянию на 31 марта в столице подтверждено 1613 заражений.

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