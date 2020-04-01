Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Екатеринбурге нарушивший законодательство России и осуждённый к штрафу и депортации на родину гражданин Азербайджана освобождён из центра временной изоляции иностранных граждан. Свердловский облсуд отменил в отношении него такую меру, как выдворение, сообщает пресс-служба суда.

Гражданин был пойман 18 марта. Оказалось, что с 26 января он уклонялся от выезда из России. Чкаловский райсуд оштрафовал его на две тысячи рублей и постановил выдворить на родину. Но мигрант обжаловал это решение.

Облсуд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что выдворение сейчас невозможно, так как из-за коронавируса границы закрыты и когда их откроют, неизвестно. При этом содержание под стражей на неопределённый срок неприемлемо, так как может стать формой наказания, не предусмотренной законами России и не совместимой с положениями Конституции страны.

Азербайджанец уже освобождён из Центра временного содержания иностранцев.