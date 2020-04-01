Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе заявил о необходимости соблюдения правил карантина, введенного для профилактики распространения коронавируса, всеми организациями, в том числе и религиозными. Это заявление перед журналистами он сделал 31 марта, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Крайне важно, чтобы все организации, будь то Церковь или другие, соблюдали эти правила. В противном случае, допущение исключений делает бессмысленными ограничения», — заявил Капанадзе.

Он призвал власти открыто назвать опасности здоровью населения, которые могут нести церковные ритуалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта объявлено чрезвычайное положение и введен ряд ограничений. Среди них — запрет собираться группами более 10 человек. С 31 марта правила ужесточили, и теперь в стране запретили собираться более трех человек вместе.

Часть общественности обращает внимание на то, что Грузинская православная церковь не прекратила воскресные службы, на которые приходит большое количество людей. Они теперь слушают проповедь, находясь на улице рядом с церковью и соблюдая требуемую дистанцию 1,5 — 2 метра, но формально это нарушает введенные запреты.

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