Пермь, , 08:27 — REGNUM Пермский край планирует дополнительно приобрести 130 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Источниками финансирования станет благотворитель, краевой и федеральный бюджеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Так, в ближайшее время за счет краевой казны приобретут 100 аппаратов ИВЛ. Еще десять аппаратов профинансирует федеральный бюджет, а 20 аппаратов — ПАО «Уралкалий» в рамках благотворительности.

По данным регионального министерства здравоохранения, в настоящее время в Прикамье числится 700 единиц оборудования. По словам главы минздрава Оксаны Мелеховой, все аппараты ИВЛ подключены и готовы к работе.

Также она призналась, что часть оборудования берут из районов. «Но важно понимать, что в медучреждениях сокращены все плановые операции, всё, что можно отложить, перенесено на лето. Мы не оставляем муниципалитеты совсем без оборудования, они себе оставляют ровно столько, сколько им необходимо для оказания экстренной и неотложной помощи. Например, Нытвенская районная больница расположена у трассы и часто принимает пациентов с ДТП, поэтому им тоже сохраняем необходимое оборудование и кадры», — подчеркнула глава ведомства,

Напомним, в регионе готовят более 1,8 тыс. резервных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В Краснокамске откроют специализированный родильный дом, для беременных женщин, которым диагностировали коронавирусную инфекцию.

Добавим, в Пермском крае выявлено 13 случаев коронавируса, все эти факты подтверждены лабораторно. Со 2 апреля на территории крае начнет действовать режим обязательной самоизоляции.